Esses são os 7 principais motivos para você querer ser amiga do seu ex

Continuar amigos depois de um término de relacionamento pode ser algo comum para algumas pessoas, mas para outras, pensar nisso pode ser algo fora de cogitação. Para isso acontecer, deve a ver maturidade de ambas as partes, mas de acordo com a Super Interessante, a ciência descobriu motivos mais que suficientes para você começar a pensar em não querer esquecer a pessoa de vez e tentar mantê-la do seu lado como amiga.

Uma dupla de pesquisadores de da Universidade de Oakland conversou com casai que mantiveram ou que desejavam manter a amizade com os ex companheiros. Foram ouvidas 350 e listados 156 motivos, que foram avaliados e listados por nível der importância, indo de 1 a 5. Os 7 principais você confere a seguir:

Confiabilidade / sentimentalismo

O motivo (ou desculpa) campeã foi a confiança que essa passou durante a relação, sendo alguém importante para confiar e lembrar positivamente para sempre.

Filhos e outros recursos compartilhados

Em segundo lugar ficou algo que vai além da pura amizade, como questões patrimoniais ou filhos. A pesquisa cita que é importante deixar claro que os participantes eram universitários que tinham média de 21 anos, ou seja, a experiência como maternidade ou paternidade era pouca. Em outras amostras, com pessoas mais velhas, por exemplo, talvez esse tópico pularia para a primeira colocação.

Manutenção das relações sociais

Se a duração foi duradoura, provavelmente o casal tenha compartilhado de amizades e criados novas em conjunto. Por isso, casais que dividiram o mesmo ciclo de amizades acham importante manter as coisas em paz para não perder esses vínculos criados ou gerar situações de constrangimento.

Atração romântica

Muitas pessoas não admitem, mas acabam continuando a amizade porque ainda gostam da pessoa e têm medo de perdê-la para sempre. Nesse caso, isso pode ser um pouco perigoso para a saúde mental ou para a própria relação, pois é preciso saber separar as coisas.

Fim da atração romântica

Por mais curioso que pareça, o contrário também acontecem. Os participantes relataram que é possível e preferem manter uma amizade com o ex pois a atração romântica e sexual chegou ao fim, logo a amizade pode se manter sem recaídas.

Acesso sexual

Outro tópico problemático. O sexto lugar acontece pois, mesmo com o fim do relacionamento, as pessoas preferem manter o ex por perto para uma eventual carência.

Pragmatismo

Por último, os jovens não esconderam que os motivos práticos também contribuem, como dinheiro e influência. Afinal, vai que seu ex fica rico?

