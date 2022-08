5 perfumes que foram SUCESSO no anos 90 Imagem: Pexels

O especialista em perfumes Italo Pereira explica que a perfumaria acompanha a história e a moda e a década de noventa foi marcada por um retorno às atividades econômicas, logo, as pessoas queriam esquecer o peso que foram as décadas anteriores, e com isso as fragrâncias passaram por uma transformação, saindo de aromas pesados para aromas frescos e leves.

Confira a seguir 5 perfumes que marcaram os anos noventa.

Gabriela Sabatini

Era um perfume utilizado durante um dia, sendo um floral mais leve do que os mais famosos. Foi criado em 1989 e se tornou um dos perfumes importados mais vendidos do Brasil.

As notas de topo são Aldeídos, Notas Frutadas, Bergamota, Mandarina e Limão. As notas de coração são Jasmim, Madressilva, Flor de Laranjeira, Heliotrópio, Lírio-do-Vale e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Fava Tonka, Sândalo, Almíscar, Musgo de Carvalho e Patchouli ou Oriza.

Dolce&Gabbana

Foi lançado no começo dos anos noventa, em 1992, e também se tornou um sucesso, principalmente por ser sexy, atraente e sofisticado, mas sem ser pesado.

As notas de topo são Aldeídos, Manjericão, Cítricos, Hera, Mandarina, Frésia e Bergamota. As notas de coração são Cravo, Cravo-de-Defunto, Coentro, Flor de Laranjeira, Lírio, Jasmim, Rosa Búlgara e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Sândalo, Baunilha, Almíscar e Fava Tonka.

Eden - Cacharel

Lançado em 1994, o perfume abordou o aroma floral de um forma diferente do que vinha sendo feito, algo mais fresco e leve, com muitas flores, trazendo um aspecto de limpeza muito utilizado nas fragrâncias que foram constituídas depois.

As notas de topo são Pêssego, Bergamota, Mandarina e Limão. As notas de coração são Vitória Régia, Mimosa, Tuberosa, Melão, Lótus, Abacaxi, Jasmim, Lírio-do-Vale e Rosa e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Acácia Branca, Sândalo, Cedro e Fava Tonka.

Wings - Giorgio Beverly Hills

Outro perfume responsável por trazer leveza e alegria para o mundo da perfumaria, segundo Italo, foi Wings, em 1992. A marca se reinventou trazendo acordes mais frescos e deu certo, fazendo com que a procura pela fragrância dosse grande.

As notas de topo são Lírio, Gardênia, Osmanthus, Cravo-de-Defunto, Flor de Maracujá e Rosa. As notas de coração são Lilás, Jasmim, Cyclamen, Heliotrópio e Orquídea e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Âmbar e Cedro.

Escape - Clavin Klein

Diferente das outras fragrâncias citadas, esse é um perfume fresco, porém forte, por isso, as borrifadas devem ser mínimas.

As notas de topo são Melão, Camomila, Tagetes, Cravo-de-Defunto, Damasco, Jacinto, Musgo de Carvalho, Maçã, Coentro, Mandarina, Groselha Preta, Ylang Ylang, Cássia e Lichia. As notas de coração são Pêssego, Lírio-do-Vale, Cravo, Rosa, Jasmim e Cravo-da-Índia e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Almíscar, Âmbar, Sândalo, Vetiver, Cedro e Baunilha.

