Relacionamento: por que as separações são mais difíceis do que parecem? Imagem: Pexels

Ninguém está realmente preparado para isso, mas o fim de relacionamentos acontecem. Para algumas pessoas, dói rapidamente, mas passa. Para outros indivíduos, a dor perdura por muito e muito tempo. Mas será que o ser humano merece isso? Segundo o site Psychology Today, biólogos evolucionistas concluem que a dor após uma separação é necessária para que se aprenda com a perda.

Algumas perdas acabam sendo quase irreversíveis em alguns aspectos. Existem términos que a rejeição dói tanto que, quem se sentiu deixado de lado acaba evitando entrar em outros relacionamentos por um bom tempo, com medo de que isso aconteça novamente.

Existe alguma técnica para curar um coração partido?

Segundo o escritor educacional Jon Patrick Hatcher, existem algumas técnicas para se recuperar após um término. Veja a seguir:

A mídia social não é nem social nem mídia

Para o autor, começar a postar fotos nas redes sociais querendo evidenciar uma nova vida teoricamente’ emocionante só mostra o quanto você ainda se importa com a outra pessoa. “Romper com alguém inclui romper com sua mídia social”, diz.

LEIA TAMBÉM: 5 sinais que você NÃO AMA MAIS seu parceiro

Não beba

O álcool pode te deixar alterado e fazer as coisas sem pensar. “O álcool sussurra coisas bobas como: ‘Você deveria mandar uma mensagem para ele’”. Mas nesse caso, o arrependimento quando você estiver sóbrio é certeiro.

Não procure por sexo casual rapidamente

Em muitos términos, encontros casuais com o ex-companheiro acabam acontecendo, mas Patric não indica. Também é aconselhável a ficar alguns dias sem se envolver com alguém sexualmente. De acordo com o especialista, um estudo publicado no Archives of Sexual Behavior mostra que as pessoas que usam o sexo para lidar com a raiva e a angústia de um rompimento ou para se ‘vingar’ do ex podem ser mais lentas para se recuperar do rompimento.

Nunca use uma pessoa para superar a outra

Essa dica vai pelo mesmo caminho do tópico anterior. Conhecer outra pessoa enquanto ainda não superou outra vai ser bom para o seu ego, mas você estará usando alguém. “Se você está sofrendo, deveria estar se curando, não namorando. Reconecte-se com velhos amigos, eles vão lembrá-lo de como você é uma pessoa boa”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Mãe de 3 revela que descobriu que era lésbica após conversa com o marido

⋅ Relacionamento: 3 sinais de que seu parceiro está te traindo

⋅ 5 formas de dizer ‘eu te amo’ sem dizer ‘eu te amo’