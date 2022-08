Receita saborosa de pãozinho de tapioca com poucos ingredientes que você não pode perder

Você é do time que ama uma receita com tapioca e quer uma opção que seja prática de fazer em qualquer hora do dia? Então, com certeza vai amar uma recomendação de pãozinho caseiro que trouxemos nesta oportunidade.

Com poucos ingredientes, esta diquinha do dia demanda itens que você possivelmente deve ter em casa ou que são encontrados nos mais variados comércios. As informações são do portal Tudo Gostoso.

Pãozinho de tapioca assado

Lista de ingredientes:

Sal (a gosto);

1 ovo;

250 ml de leite;

1 gema (para pincelar);

2 colheres (sopa) de manteiga;

300g de tapioca.

Modo de preparo do seu pãozinho:

Para começar, você deve colocar a tapioca em uma forma e levar ao forno por 30 minutos. Tome cuidado para não deixar queimar;

Após esse prazo, retire e deixe esfriando;

Enquanto isso, você deverá bater no liquidificador o ovo, o sal, o leite e a manteiga;

Então, você deverá molhar a tapioca com a mistura obtida dos itens acima. Misture aos poucos;

Agora, deixe descansando por 30 minutos;

Logo após, forme bolinhas e coloque novamente em uma forma;

Não esqueça de pincelar cada uma com a gema;

Depois disso, leve para assar com um forno pré-aquecido a 180º C por um período de aproximadamente 50 minutos.

Importante: para assar os seus pãezinhos, não é preciso untar a forma.

