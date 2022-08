A quarta e última Superlua do ano chega em agosto para o deleite dos fãs do satélite natural e observações astronômicas.

Como detalhado pelo site Infobae, a próxima lua cheia será na quinta-feira, 11 de agosto, e poderá ser observada no céu de todo o Brasil, se as condições climáticas forem favoráveis.

Esta superlua de agosto é conhecida como ’Lua do Esturjão’, devido a uma antiga tradição colonialista na América do Norte típica dos Algonquians.

Quando e como ver a última Superlua do ano

“Como não podemos ver superluas novas (exceto quando a Lua passa na frente do Sol e causa um eclipse), o que chama a atenção do público são as superluas cheias, pois são as maiores e mais brilhantes luas cheias do ano”, diz a agência.

“Superlua não é um termo astronômico oficial, mas geralmente é usado para descrever uma Lua cheia que está dentro de pelo menos 90% do perigeu”, especifica a agência dos EUA.

Segundo explicações da NASA, uma superlua ocorre quando a localização da órbita do satélite está no ponto mais próximo da Terra, a 363.300 quilômetros de distância.

Ainda de acordo com as informações, este ano a superlua de agosto é a quarta e última. Não será necessário o uso de equipamentos especializados para curtir o espetáculo cósmico, mas bastará estar em um espaço livre de poluição luminosa e que a noite não esteja nublada.

Texto com informações do site Infobae