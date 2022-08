Perfumes femininos importados para você se sentir poderosa

Um perfume pode despertar diversas sensações. Perfumes frescos e cítricos, indicados para o calor, pode trazer uma sensação refrescante. Fragrâncias quentes e sensuais podem trazer uma sensação de desejo e perfumes elegantes e poderosos podem te fazer se sentir uma mulher de poder.

E para essa terceira opção, existem algumas indicações retiradas do site ‘Beleza na Web’. Confira.

Lady Million Empire - Paco Rabanne

As notas de topo são Groselha Vermelha, Laranja e Essência de Néroli. As notas de coração são Ameixa Mirabelle, Magnólia, Osmanthus e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Conhaque, Patchouli ou Oriza e Almíscar Branco.

Flower by Kenzo Red Edition - Kenzo

As notas de topo são Mandarina Sanguínea , Laranja e Bergamota as notas de coração são Jasmim-Manga, Ylang Ylang, Jasmim, Flor de Laranjeira e Pêssego as notas de fundo são Baunilha, Sal Marinho, Almíscar Branco e Patchouli ou Oriza.

L’Interdit Eau de Parfum - Givenchy

As notas de topo são Pera e Bergamota. As notas de coração são Tuberosa, Flor de Laranjeira e Jasmim Sambac e as notas de fundo são Baunilha, Patchouli ou Oriza, Ambroxan e Vetiver.

Black Opium - Yves Saint Laurent

As notas de topo são Pera, Pimenta Rosa e Flor de Laranjeira. As notas de coração são Café, Jasmim, Amêndoa Amarga e Alcaçuz e as notas de fundo são Baunilha, Patchouli ou Oriza, Cedro e Madeira de Cashmere.

Good Girl - Carolina Herrera

As notas de topo são Amêndoa, Café, Bergamota e Limão. As notas de coração são Tuberosa, Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Raíz de Orris ou Lírio Florentino e Rosa Búlgara e as notas de fundo são Fava Tonka, Cacau, Baunilha, Pralinê, Sândalo, Almíscar, Âmbar, Madeira de Cashmere, Canela, Patchouli ou Oriza e Cedro.

