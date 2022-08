Os signos que precisam ter cuidado com a intuição

O segundo fim de semana de agosto de 2022 chegou e pode ser muito poderoso quando se trata de intuição para alguns signos do zodíaco. Por isso, é importante saber como lidar com esta situação de forma proveitosa e cautelosa.

Confira os signos que podem ter mais intuição, mas também precisam ter cuidado com ela nos próximos dias:

Áries

Este fim de semana é de intuição, mas também de emoções intensas que podem trazer consequências. É melhor evitar fazer algo que pode gerar arrependimento ou consequências que você não pode lidar tranquilamente agora. Prefira olhar para dentro e buscar inspirações com sabedoria, sempre usando a cautela a seu favor. Decisões financeiras pedem ainda mais analise e planejamento.

Touro

Existe uma intuição e conexão especial com as pessoas este fim de semana, mas é preciso agir primeiro nos bastidores e depois colocar as cartas na mesa. Compreenda algumas ideias, razoes e situação com empatia e calma, principalmente se elas envolvem conflitos com quem ou aquilo que é importante em sua vida. É uma etapa de fazer bem o a si mesmo e para os outros, não caindo em egoísmos.

Câncer

Emoções ficam a flor da pele, mas a sensibilidade também aumenta a intuição. Não se deixe atrapalhar e comece a expandir os horizontes com tranquilidade. Perde o controle não ajudará em naca e pode fazer o efeito inverso do que deseja. Experimente o novo com consciência e maturidade. Quando se trata de romances, é hora de superar algumas travas e não se deixar cair em paranoias sem fundamento.

Capricórnio

A intuição pode crescer, mas é preciso manter a cautela e adotar uma postura mais reservada. Existe uma energia favorável para a comunicação, mas é melhor dar asas para algumas situações ou pessoas e ver até onde elas podem chegar. Quem está em busca de conexões, pode aproveitar esta fase para iniciar trocas com calma, por mais que o desejo seja de tornar tudo mais intimo logo. Fique atento as ideias e inspirações que nascem; foque mais em você e naquilo que sente.

