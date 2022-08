O que a Lua Cheia em Aquário pode despertar em cada signo do zodíaco

Em 11 de agosto de 2022, uma Lua Cheia em Aquário marca novas rotas, desapegos e movimentos na vida de todos os signos do zodíaco. É importante se preparar para as novas visões, ideias, constatações e transformações que são despertadas nesta energia.

Confira como cada signo do zodíaco sentirá isso:

Áries

Pode despertar a reflexão sobre seu papel em grupos de pessoa e os aprendizados que acumula. Saiba abraçar transformações.

Touro

A superação em desafio na carreira e novos caminhos profissionais pode ser o foco agora e o levam a buscar os apoios certos; atente-se as ideias.

Gêmeos

A vontade de aprender e viajar aumenta e acrescenta uma mudança na forma como você vive e se relaciona; analise.

Câncer

Um peso extra envolvendo mudanças e transformações; não caia na frustração e seja positivo para acessar as possibilidades de mudanças, principalmente as que envolvem outras pessoas.

Leão

A vontade de renascer ou renovar relacionamentos em sua vida pode pedir avanços, mas também retornos ao passado; siga suas intuições e análises internas com consciência.

Virgem

Se sentir o caminho bloqueado, comece a articular novas perspectivas. Desperte sua coragem para buscar a cura física, interna e de situações externas também.

Libra

Tudo o que envolve fertilidade e criatividade se ativa em sua vida; conecte-se mais com as vontades e saiba o que deseja compartilhar de bom nesta vida.

Escorpião

A vontade de resolver problemas com as pessoas e no lar não poderá ser ignorada. Reavalie prioridades e saiba as transformações que são eficazes em sua vida.

Sagitário

Mudanças chegam e você luta contra a frustração em alguns casos; saiba como explorar novos mundos, viajar e desfrutar o que prazeroso o ajuda a compreender as direções mais proveitosas em sua vida.

Capricórnio

A vida financeira é ativada de forma positiva ou negativa; é importante aprender com as situações e levar lições para o futuro. Transições e transformações sempre acontecem.

Aquário

Esta energia desperta novas identidades e começo; saiba cuidar mais da autoestima, sentimentos e ações para estabelecer bases mais sólidas. É hora de cura e desenvolvimento!

Peixes

As emoções despertam e o inconsciente também; compreenda a densidade emocional e acesse as novas oportunidades que chegaram de muitas formas.

