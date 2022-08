O plano do ímã gigante para retirar um ‘objeto extraterrestre’ que caiu no Pacífico Foto ilustrativa - Reprodução - YouTube - Canal Fatos Insanos

Uma equipe da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, desenvolveu um plano para remover um meteorito que caiu no Oceano Pacífico, em 08 de janeiro de 2014. A ideia inicial é contar com um ímã gigante para atingir tal resultado. Vamos entender melhor?

Segundo descreve o portal FayerWayer, o objeto extraterrestre em questão recebeu o nome de CNEOS 2014-01-08, tendo uma largura de 0.5 metros e uma energia de cerca de 121 toneladas de TNT.

O astrofísico da Universidade de Harvard, Amir Siraj, concedeu uma entrevista na qual explicou qual o objetivo do plano traçado: “Encontrar tal fragmento representaria o primeiro contato que a humanidade teve com um material maior que poeira, de fora do Sistema Solar”, afirmou o astrofísico, que divulgou um artigo sobre tal meteorito.

Por que consideram o objeto que caiu no Pacífico como interestelar?

Embora um estudo feito por Siraj em 2019 tenha identificado com 99,999% de certeza a origem interestelar, somente este ano que o Comando Espacial dos Estados Unidos a confirmou.

“Ele atingiu a atmosfera a cerca de 160 quilômetros da costa de Papua Nova Guiné no meio da noite, com cerca de 1% da energia da bomba de Hiroshima”, explicou o astrofísico, fazendo uma comparação com o fato histórico.

“À distância da Terra ao Sol, qualquer objeto viajando mais rápido que cerca de 42 quilômetros por segundo está em um caminho de fuga hiperbólico ilimitado em relação ao Sol”, lembrou Siraj que afirma que o CNEOS 2014-01-08 veio de outro sistema solar.

“Isso significa que o CNEOS 2014-01-08 estava claramente excedendo o limite de velocidade local para objetos vinculados e não cruzou caminhos com outro planeta ao longo do caminho, então deve ter se originado fora do Sistema Solar”

Como retirar o material do meteorito do mar?

Com a missão nomeada de Projeto Galileo, “um navio carregará um trenó magnético em um guincho de espinhel, uma espécie de ímã, que será rebocado ao longo do fundo do mar por 1,7 km durante 10 dias”, destaca o FayerWayer.

Embora o ímã não seja capaz de remover o objeto por completo, será possível retirar alguns fragmentos.

O problema por enquanto tem sido o valor exigido para executar tal tarefa. Necessitando ainda de mais de 1,1 milhão de dólares para atingir os 1,6 milhões necessários, ainda não há uma data específica para execução.

