Moda: 3 formas de usar a calça de couro de maneira casual e moderna

Sempre que o tempo esfria um pouco, as calças de couro voltam com tudo. Sempre com modelagens ou cores atualizadas, elas são figurinhas carimbadas das coleções de outono/inverno. Poder e sensualidade são as características mais marcantes dessa peça. Mas a grande questão é: o que vestir com uma calça de couro?

Para que você mergulhe nas últimas tendências para essa peça versátil do guarda-roupa, selecionamos três formas de incluir a calça de couro no seu look, de maneira que você se sinta confortável e confiante para adotar esse estilo.

Básica com suéter

Bem no estilo minimalista, a calça de couro ficará maravilhosa com um suéter de mangas longas meio preso na calça ou ainda um maxi tricô totalmente solto. O look pode ser complementado com saltos e um colar de corrente. Para torná-lo mais casual, você pode escolher um tênis ou botas.

Experimente um blazer

A grande dúvida no quesito calça de couro refere-se ao look para trabalhar. Bem, depende muito do seu local de trabalho, mas os blazers são uma maneira inteligente de harmonizar as calças de couro e torná-las aptas para o seu look do dia. Você pode optar por calças de couro com aparência mais formal, como as pretas, acompanhadas de camisa social.

Look para noite

A noite é realmente a praia das calças de couro e você pode obter um visual chique e divertido mesclando saltos e um top ou suéter. Para a balada com um toque mais sofisticado basta investir na combinação da peça com um scarpin.

Você ainda pode jogar com as cores para um look mais atraente ou optar por algo monocromático que ficará super chique. Uma cor incrível para a noite é o vermelho, assim você pode apostar em blusas no tom que irão deixar a calça de couro com mais destaque.

Para os estilos mais versáteis, uma t-shirt básica e sandália de salto é sempre a opção mais prática.