Essa é a quantidade MÁXIMA de ovos que você pode comer durante a semana para se manter saudável

O ovo é um alimento completo. Muito nutritivo e com um bom custo-benefício, ele complementa diversas refeições, além de ser uma ótima fonte de proteínas, minerais, antioxidantes, vitaminas e gordurosas consideradas saudáveis. Porém, estudos tentam entender o quão saudável um ovo pode ser e qual a quantidade ideal de consumo.

De acordo com o site Meganotícias, esses estudos mostram que o alimento pode ser responsável pelo aumento de concentração de colesterol no sangue. Ou seja, comer muitos ovos pode causar doenças cardiovasculares. A gema seria a principal fonte de colesterol, sendo estimado o nível de 200 mg da substância e mais 5 gramas de gordura (monoinsaturada e mono e poliinsaturada) em uma unidade de ovo.

Essa pesquisa citada no site Healthline indica que, em dietas balanceadas, o ovo não é uma fonte considerável de colesterol a ponto de que seu consumo precise ser evitado por pessoas saudáveis, já que, como citado anteriormente, ele também é positivo para a saúde. Para balancear essa dieta, o correto, segundo especialistas, seria também acrescentar vegetais verdes e lacticínios com baixo teor de gordura e eliminar carnes processadas, como o bacon.

Qual a quantidade de consumo indicada?

Segundo Anne Harguth, nutricionista da Clínica Mayo, pessoas saudáveis podem comer até sete ovos por semana sem que isso afete seus níveis de colesterol. Contudo, quem sofre de doenças como diabetes, a recomendação é diferente. “Se você tem 55 anos ou mais e tem LDL (colesterol ruim) acima de 150, pressão alta, está tomando uma estatina (para baixar o colesterol) e está acima do peso, não coma mais do que dois ou três por semana”, explica Andrew Freeman do American College of Cardiology, ao The Washington Post.

