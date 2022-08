Derretimento de gelo próximo ao polo norte vira “caça ao tesouro” entre bilionários

Preocupação para alguns, solução para outros: bilionários de diversas partes do mundo estão promovendo uma verdadeira “caça ao tesouro” na Groenlândia, ilha gigante próxima ao polo norte.

A ideia desse grupo é aproveitar o derretimento das calotas polares para procurar minérios essenciais para impulsionar a energia verde, segundo a CNN. A crise climática está acelerando - e muito - o processo de degelo da ilha.

Cientistas do mundo todo enxergam esse fenômeno de mudanças do clima como um dos principais problemas do século. Já os empresários em questão entendem como uma oportunidade para encontrar tesouros que podem ser a saída para essa crise.

Não são anônimos: nomes como Jeff Bezos (da Amazon), Michael Bloomberg (da Bloomberg L.P., tecnologia e finanças) e Bill Gates (da Microsoft) estão entre os bilionários que estão nessa corrida.

“Estamos procurando um depósito que será o primeiro ou segundo maior depósito de níquel e cobalto mais significativo do mundo”, disse o CEO da Kobold Metals, Kurt House. A empresa é uma das principais no ramo de mineração.

No momento, os bilionários estão apostando que encontrarão soluções na costa oeste do território, como a Península Nuussuaq e a Ilha Disko.

Além de expor terras que estavam enterradas sob o gelo há milênios, as mudanças climáticas também estão reduzindo o número de calotas no oceano, permitindo um fluxo regular de navios cargueiros.

“A grande preocupação com o gelo do Ártico é que ele está desaparecendo nas últimas décadas e prevê-se que desapareça totalmente em 20 a 30 anos. No outono, o que costumava ser a cobertura de gelo do Ártico durante todo o ano agora será apenas uma cobertura de gelo sazonal”, disse o cientista Nathan Kurtz, que trabalha para a NASA estudando o gelo marinho.

Leia também: [VÍDEO] Internautas registram efeitos de ciclone no Sul do Brasil