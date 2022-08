Curiosidades sobre as bandeiras dos países veja os símbolos mais ‘diferentões’

Você provavelmente deve ter aprendido na escola o significados das cores do Brasil. E diferente do meme que bombou há algum tempo, não, o amarelo na cor da bandeira do nosso país não é de desespero. O que se aprende nas escolas é que as cores representam ouro, as florestas e os céus do país, mas isso está um pouco equivocado. Segundo o site Brasil Escola, os símbolos remetem a acontecimentos importantes da história portuguesa, então os significados corretos seriam:

Verde: representa os primeiros povos que habitaram Lusitânia, região que corresponde a Portugal;

Amarelo: estava presente no brasão de armas de Portugal. Amarelo também era a cor símbolo dos Habsburgo-Lorena, dinastia de d. Leopoldina, esposa do imperador;

Azul e branco: simbolizam o Condado Portucale, de onde surgiu Portugal.

Já as estrelas representam os Estados Brasileiros em uma posição que corresponde ao céu do Rio de Janeiro no dia da Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889.

"O verde é esperança né? O amarelo, sei lá, desespero. O azul, eu não sei." pic.twitter.com/IH1Z47BsNo — Mineirinha🚩🏳️‍🌈 (@AhhMineirinha) January 28, 2019

Agora que você conheceu a ‘verdadeira’ história da bandeira do Brasil, confira curiosidades das bandeiras de outros países.

Formato diferentão

Segundo o vídeo postado pelo tiktoker Diogo Elzinga, no mundo inteiro só existem três bandeiras que não são retangulares, a do Vaticano e a da Suíça, que são quadradas, e a do Nepal, com dois triângulos grudados, representando o Monte Everest.

Cor única

A única bandeira que contém a cor roxa de forma perceptível é a da Dominica. A cor também aparece na bandeira da Nicarágua, mas de forma bem pequena, no desenho de um arco-íris.

Guerra vs Paz

A bandeira das Filipinas invertem as cores vermelho e azul de lugar dependendo se o país está em guerra ou não.

Quem imitou quem?

As bandeiras da Romênia e de Chade são praticamente idênticas, sejam as cores e a disposição delas e o formato. A única diferença está no tom de azul, mas é quase imperceptível.

Indeciso

O Paraguai é o único país com uma bandeira de dois lados: em um fica o brasão e no outro o selo do tesouro.

Cruzes

Algumas bandeiras representam Santos. A da Inglaterra possui uma cruz que representa a Cruz de São Jorge, a da Escócia a cruz de Santo André e da Irlanda do Norte de São Patrício. Juntas formam a ‘Bandeira da União’, ou bandeira do Reino unido.

Cadê o povo?

A única bandeira que contém seres humanos é a de Belize.

