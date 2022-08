Cliente com alergia é xingada por pedir informações sobre pedido de fast-food

Uma mulher alérgica a glúten passou por uma situação constrangedora após pedir informações sobre um pedido disponível no cardápio do McDonald’s.

Segundo o portal Metro UK, Bernie Bowles, de 63 anos, perguntou a atendente se o sorvete McFlurry Galaxy Caramel continha glúten. Em vez de obter sua resposta, ela recebeu um guia de alergias elaborado pela rede de fast-food, para “referências futuras”.

“Quando perguntei se o McFlurry era sem glúten, a funcionária não tinha certeza, então ela saiu e me entregou aquele folheto de alérgenos”, disse a cliente.

Contudo, ao chegar em casa ela notou que uma mensagem ofensiva tinha sido deixada no folheto: “foda-se e morra”.

“Quando cheguei em casa, não pude acreditar no que estava escrito. Honestamente, acho muito inapropriado e bastante ofensivo. Isso é uma injúria porque eu não sabia se poderia comer o McFlurry”, reclamou.

Bernie afirma que, por conta da alergia, ela só pode consumir alguns tipos de sorvetes da rede, então precisa tomar cuidado e perguntar antes. Mas, dada a situação, ela agora questiona a empresa se eles têm algum tipo de cuidado com quem é alérgico e se treinam a equipe para atender esse tipo de cliente.

O caso aconteceu em um dos restaurantes que a rede mantém em Andover, cidade ao sul do Reino Unido. Ela entrou em contato com o serviço de reclamações do McDonald’s.

Em troca, o restaurante ofereceu um voucher de 15 libras esterlinas (cerca de R$ 94) como forma de compensação pelo constrangimento. Bernie afirma que nunca recebeu esse cupom.

O McDonald’s também pediu uma cópia do folheto para investigar o incidente. Ao mesmo tempo, afirmou ao jornal britânico que “foi tomada uma ação adequada” ao caso, mas sem especificar exatamente qual seria.

“Nós levamos os alérgenos extremamente a sério no McDonald’s. Este incidente é completamente inaceitável e de forma alguma está de acordo com os valores da nossa empresa ou com o que esperamos de nossos funcionários. Assim que fomos informados do que aconteceu, uma investigação foi conduzida com urgência. O funcionário foi identificado e as medidas cabíveis foram tomadas. Gostaríamos de pedir desculpas à cliente, que agora está em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente, por sua experiência e como foi tratado”, disse a empresa, em nota à imprensa local.

