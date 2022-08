5 músicas antigas que você dançou muito e escuta até os dias de hoje

Claudinho & Buchecha - Quero Te Encontrar

Essa é uma canção brasileira perfeita para dançar juntinho com o seu amor nos bailinhos. Foi lançada em 1997 pela dupla Claudinho & Buchecha, um dos percursores do estilo funk melódico no Brasil. A canção surgiu no segundo álbum da dupla ‘A Forma’, e foi composta por Buchecha. A canção também fez sucesso na voz de Paula Toller, vocalista da banda ‘Kid Abelha’.

Raça Negra - Cheia de Manias

Responsáveis por diversos hits de amor, o grupo Raça Negra viu suas músicas voltarem a fazer sucesso entre os jovens apaixonados (ou desiludidos) nos dias de hoje. Entre elas está ‘Cheia de Manias’, de 1992, lançada no terceiro LP. Mistura uma melodia dançante, mas com uma letra de desabafo sobre uma mulher cheia de manias e toda dengosa.

Art Popular - Pimpolho

A canção de duplo sentido fez e faz a alegria de toda a famílias nos encontros de almoço, pois é praticamente impossível escutar o refrão marcante e ficar parado. Foi lançada em 1996. Algumas pessoas não sabem, mas a canção é uma espécie de homenagem a um dos integrantes do grupo, Denilson Pimpolho. Atualmente, mesmo sendo um hit de outra década, analisando a letra da música, muitas pessoas a consideram machista.

Mamonas Assassinas - Pelados em Santos

A música esteve presente no álbum homônimo de Mamonas Assassinas de 1995, que tiveram uma ótima e curta carreira musical. É difícil de saber qual a música mais famosa, mas ‘Pelados em Santos’ é uma espécie de hino atemporal.

Latino - Me Leva (1994)

“Oh, baby, me leva”... Provavelmente, só de ler o título da música, o refrão veio automaticamente à sua mente, não é mesmo? O cantor Latino iniciou sua carreira musical em 1994 e no primeiro álbum ‘Marcas de Amor’, a música ‘Me Leva’ já estourou, alçando o cantor ao sucesso rapidamente.

