Relembre de famosos que saíram da televisão no auge da fama e perderam tudo Imagem: reprodução (Youtube Canal 90).

Nem tudo é positivo na vida das celebridades. Além de lidar com a vida praticamente pública e repleta de paparazzis, eles também precisam administrar trabalhos e claro, o dinheiro recebido por eles. Mas o que acontece quando as coisas saem do trilho e esses famosos começam a se endividar?

Veja a seguir como estão duas atrizes e um ator que já fizeram muito sucesso nas telas, mas que faliram e hoje estão praticamente esquecidos. As informações são do ‘Canal 90′.

Norma Blum

A atriz Norma Blum começou sua carreira na televisão década de cinquenta, na extinta TV Tupi, como assistente de roteiro de seu pai. Se destacou pela sua inteligência e versatilidade, então logo começou os trabalhos como apresentadora e atriz. Norma participou da primeira telenovela da Rede Globo, ‘Ilusões Perdidas’, exibida em 1965. Seguiu no teatro, cinema e televisão, mas apesar da carreira de sucesso, de acordo com o apresentador do Canal 90, Blum não conseguiu administrar seus ganhos e em entrevista recente disse que “hoje tem a fama, mas não tem o dinheiro”. Hoje ela está longe das telas, mas em busca de oportunidades.

Sua filha Mariana Blum também fez papéis na televisão, se destacando em ‘Mundo da Lua’, da TV Cultura, mas teve o mesmo destino da mãe, abandonando a carreira de televisão e indo para outra área.

LEIA TAMBÉM: Foi a coisa mais dramática que já me aconteceu”, diz mulher que perdeu ‘as maiores unhas do mundo’ em acidente

André Gonçalves

André Gonçalves foi ‘descoberto’ ainda jovem, no final dos anos oitenta. Atuou na minissérie ‘Capitães da Areia’, e na década seguinte fez várias novelas de sucesso. Na virada do século, chegou a participar da ‘Casa dos Artistas’, do SBT, mas voltou para a Globo e continuou fazendo novelas. Porém, ele também não soube cuidar das suas finanças.

Em 2021 André teve prisão decretada por não pagar pensão alimentícia para duas filhas. Sem dinheiro para a dívida de R$ 450 mil, atualmente segue em prisão domiciliar.

Kim Basinger

No quesito fama internacional, Kim Basinger começou a carreira no cinema nos anos setenta e seu auge foi nas décadas de oitenta e noventa, estrelando ‘007 - Nunca Mais Outra Vez’ e ‘Batman’, de Tim Burton. Chegou a ganhar o Oscar de ‘Melhor Atriz Coadjuvante’ em 1998 pela atuação em ‘Los Angeles - Cidade Proibida’.

Já milionária, decidiu adquirir uma cidade para transformá-la em um parque temático, mas a ideia não deu certo. Também foi processada por um estúdio por quebra de contrato, após desistir de um papel. Declarou falência e ficou afastada de Hollywood por um bom tempo.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ O que aconteceu com essas atrizes e atores globais?

⋅ Após viagem ao exterior, Jojo Todynho responde se deseja sucesso fora do Brasil

⋅ Veja como está atualmente Cláudio Heinrich, de ‘Uga Uga’