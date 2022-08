Receita caseira de bolo de tapioca super fácil de fazer e de comer rezando

Buscando uma alternativa prática de receita para adoçar a sua tarde? Se disse sim para esta pergunta, então já pode reservar seu caderno de dicas para registrar uma deliciosa e caseira opção de bolo de tapioca.

Compartilhado pelo canal do YouTube Aprendendo com Leni, esta recomendação demanda ingredientes que você possivelmente deve ter em casa ou que são facilmente encontrados nos mais variados comércios.

Bolo de tapioca - Receita

Lista de ingredientes:

1 colher (sopa) de manteiga;

400g de açúcar;

1 vidro de leite de coco (200 ml);

1 colher (chá) de sal;

5 colheres (sopa) de amido de milho;

3 ovos;

1 colher (sopa) de fermento químico;

400g de tapioca granulada.

Você pode se interessar por:

Modo de preparo:

Para começar, você deve misturar a tapioca e o leite em um recipiente. Então, deixe descansar por 1 hora coberta com um pano;

Logo após, guarde o fermento e bata todos os demais ingredientes no liquidificador por cerca de 2 minutos ou até obter uma mistura homogênea;

O próximo passo será acrescentar a massa que ficou hidratando por uma hora;

Depois, você deverá adicionar o fermento;

Agora, despeje o conteúdo em uma forma devidamente untada e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC por um período entre 45 e 50 minutos;

Bom apetite!

Além do passo a passo deixado acima, você pode acompanhar o modo de preparo diretamente no vídeo do YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo abaixo, basta que acesse o link).

+ Gostou da receita? Então, não deixe de conferir: