Qual o estilo do seu pai? Veja os melhores perfumes importados para presentear quem você ama Imagem: Pexels

Pai elegante: Bleu de Chanel - Chanel

Para um pai que está sempre arrumado e elegante, que não perde postura nem medo dentro de casa.

As notas de topo são Toranja, Limão, Hortelã e Pimenta Rosa. As notas de coração são Gengibre, Noz-moscada, Jasmim e Iso E Super e as notas de fundo são Incenso, Vetiver, Cedro, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Ládano e Almíscar Branco.

Pai aventureiro: Allure Homme Sport - Chanel

Se o seu pai gosta de exercícios físicos, como uma corrida matinal, ou ainda coisas mais aventureiras, como escalas e trilhas, esse é um perfume esportivo ideal.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes importados clássicos para o dia dos pais

As notas de topo são Laranja, Notas Oceânicas, Aldeídos e Mandarina Sanguínea. As notas de coração são Pimenta, Néroli e Cedro e as notas de fundo são Fava Tonka, Baunilha, Almíscar Branco, Âmbar, Vetiver e Resina de Elemi.

Pai de negócios: Yves Saint Laurent Kouros Silver - Yves Saint Laurent

O pai de negócios vai além do pai elegante, pois esse precisa se sentir poderoso, com um aroma que chama e exala riqueza.

A nota de topo é Maçã. A nota de coração é Sálvia e as notas de fundo são Âmbar e Notas Amadeiradas.

Pai místico: CK One - Calvin Klein

Para um pai místico, que ama o contato com a Terra e a natureza, o mais indicado seria um perfume ‘verde’ repleto de frutas, sem perder a elegância e a modernidade.

As notas de topo são Limão, Notas Verdes, Bergamota, Abacaxi, Mandarina, Cardamomo e Mamão Papaia. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Jasmim, Violeta, Noz-moscada, Rosa, Raíz de Orris ou Lírio Florentino e Frésia e as notas de fundo são Acorde Verde, Almíscar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho, Chá Verde e Âmbar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Perfumes nostálgicos: essas fragrâncias femininas antigas fazem sucesso até hoje