Perfumes masculinos nacionais para usar na academia

Não é tão incomum encontrar pessoas que gostam de utilizar perfumes para praticar atividades físicas. E nesse momento, é preciso escolher bem o aroma. Perfumes amadeirados, quentes e com muita projeção não são os mais indicados, já que o suor do corpo vai fazer esse cheiro projetar com mais potência. Logo, uma boa pedida seria um perfume mais cítrico e gelado e, pensando nisso, o youtuber Luís Jordão elaborou uma lista com alguns perfumes nacionais perfeitos para a academia e prática esportivas. Confira.

H Energy - Eudora

Abrindo com notas de hortelã e gelo, o perfume se torna extremamente fresco e gelado. Ideal para refrescar durante atividades físicas. Sua fixação fica em torno de cinco horas. As notas de topo são Hortelã, Bergamota, Notas Aquosas, Gelo e Limão Siciliano. As notas de coração são Notas Oceânicas, Lavanda e Sálvia e as notas de fundo são Cedro Atlas, Almíscar e Vetiver.

Kaiak Aero/Kaiak Oceano - Natura

A linha Kaiak é uma das mais clássicas da perfumaria masculina nacional e o Aero, lançada em 2018, trouxe uma mistura de frescor e performance interessantes. As notas de topo são Ruibarbo, Junípero ou zimbro e Cardamomo. As notas de coração são Notas Oceânicas, Gerânio e Folhas de Violeta e as notas de fundo são Ambrocenide, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Na mesma linha, é possível também optar por Kaiak Oceano que, de acordo com Luís Jordão, possui um aroma mais agradável do que o seu ‘irmão’ mais velho. As notas de topo são Notas Aquosas, Algas marinhas e Pataqueira. As notas de coração são Sal Marinho e Notas Aromáticas e as notas de fundo são Âmbar Cinzento, Cedro, Musgo, Patchouli ou Oriza, Fava Tonka e Amyris. Porém, sua performance é inferior, fixando metade do tempo do Aero.

Quasar Ice - O Boticário

Como é possível identificar pelo nome, Quasar Ice também apresenta um aspecto gelado. Possui fixação moderada de cinco horas. As notas de topo são Notas Aquosas, Sálvia, Gelo, Lima e Cardamomo. As notas de coração são Gerânio Bourbon, Artemísia, Lavanda, Cedro e Pimenta e as notas de fundo são Ar da Montanha, Cashmeran, Cedro, Musgo de Carvalho, Almíscar, Sândalo e Âmbar.

