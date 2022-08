Os signos que terão sorte no amor a partir desta quinta-feira

Durante a quinta-feira (11) dessa semana, uma Vênus em Leão contribuirá positivamente para a vida amorosa de alguns signos do zodíaco, que podem descobrir novas formas de se relacionar com próprios sentimentos e os dos outros.

Confira quais são:

Câncer

O amor pode ser ativado novamente em sua vida e começa um processo importante de entrar em contato com coisas boas e novidades. Algumas coisas dolorosas ou exaustivas tendem a ficar em segundo plano, o que ajuda a ter mais clareza e se aproximar da própria felicidade. Quem é solteiro pode encontrar novos pretendentes e atrair as pessoas certas. Tenha foco e esperança se a as coisas parecem mais densas agora; tudo irá melhorar a partir desta quinta-feira.

Leão

O amor irá novamente se tornar grato e bondoso em sua vida. Será mais fácil encontrar a paz para mostrar seu melhor lado, o que ajuda a criar conexões mais confiáveis e respeitosas. Seus passos não serão limitados e alguns apegos do passado podem finalmente serem superados, o que deixa a troca de afeto mais sincera. Para muitos, também tempo de aprender algumas lições e compreender sentimentos.

Libra

Existe uma renuncia ao controle e as mágoas que atrasam sua vida amorosa. É possível aprender a lidar com esta energia que abrirá os caminhos com jogo de cintura, espontaneidade e entusiasmo. Chegou a hora de construir os relacionamentos sólidos, amorosos e positivos que sempre desejou. Aprenda a ter mais confiança em si mesmo e nos outros para se sentir mais disposto a entrar nesta jornada. Não se force e deixe as mudanças começarem de forma consciente; o resultado será uma importante abertura de portas.

