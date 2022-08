Os signos que fogem de bandeiras vermelhas no amor rapidamente

Alguns signos do zodíaco podem perceber as bandeiras vermelhas no amor de forma rápida. Assim que se dão conta de que algo perigoso pode sair da conexão, eles preferem logo pular fora.

Confira quais são:

Áries

O ariano é corajoso e se mostra sempre forte, mas algumas situações podem deixá-lo atento no amor e não é de forma positiva. Quando alguém demonstra que deseja iludir e prometer mais do que cumprir, este signo pode perder a vontade de assumir riscos e ficará desconfiado das intenções. É bem possível que ele prefira cortar a situação no começo.

Touro

O taurino permite que as pessoas demonstrem suas intenções e dá bastante corda para ver até onde vai. No entanto, se ele sente que a outra pessoa o diminui ou menospreza de alguma forma, prefere ir para longe e não arriscar maiores problemas. Quando sua desconfiança é despertada dificilmente ele consegue relevar e não dar ouvidos a ela.

Leão

O leonino é um dos signos mais apaixonados do zodíaco, mas assume que a essência do amor é o desejo e prioridade. Se ele sentir que alguém quer aproveitar a sua companhia, mas não valoriza como deveria, escolhe não embarcar em nada prometedor. É provável que ele logo descarte a conexão e abra espaço para alguém mais compatível.

