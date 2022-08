O recurso inédito do WhatsApp que permite você ficar ‘invisível’ no app; confira como

O aplicativo WhatsApp apresentou vários novos recursos de privacidade que trazem ainda mais proteção, oferecendo mais controle sobre mensagens.

Os detalhes foram revelados pelo blog oficial do app. “Tudo isso faz parte do nosso trabalho em manter as suas conversas seguras no WhatsApp”, detalhou.

Atualizações de privacidade no WhatsApp

Saia de grupos silenciosamente

Como informado, o usuário agora pode sair de um grupo sem que isso chame a atenção das demais pessoas. Em vez de notificar o grupo todo quando alguém sair, só os administradores saberão.

Essa opção vai começar a ser implementada para todos os usuários este mês.

Escolha quem pode ver que você está online

“Ver quando amigos ou familiares estão online nos faz sentir ainda mais ligados uns aos outros. Mas todo mundo tem aquele momento em que quer ver o WhatsApp sem ser incomodado”, detalhou.

Para esses momentos, agora será liberada a possibilidade de selecionar quem pode ou não ver quando você está online. Essa opção vai começar a ser implementada para todos os usuários este mês.

Bloqueio de capturas de tela para mensagens de visualização única

A visualização única já é uma forma para compartilhar fotos ou mídias que não precisam ter um registo digital permanente.

Agora será permitido o bloqueio de capturas de tela das mensagens de visualização única, oferecendo ainda mais proteção.

Ainda de acordo com as informações, esse recurso ainda está em teste, mas será implementado em breve.

