O novo ‘registro intrigante’ de Júpiter captado pela nave espacial Juno da NASA; confira

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou um novo registro impressionante de Júpiter captado pela nave espacial Juno.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, quando a nave completou seu 43º sobrevoo próximo de Júpiter em 5 de julho, capturou essa visão impressionante de vórtices.

Captado perto do polo norte do planeta, o fenômeno é um padrão de vento em espiral semelhantes a furacões.

Essas poderosas tempestades podem ter mais de 50 quilômetros de altura e centenas de quilômetros de diâmetro.

Como detalhado pela NASA, descobrir como eles se formam é a chave para entender a atmosfera de Júpiter, bem como a dinâmica dos fluidos e a química das nuvens que criam outras características atmosféricas do planeta.

Esta imagem com cores aprimoradas foi processada a partir de dados brutos da JunoCam por Brian Swift.

Como detalhado pela NASA, o registro impressionante acabou viralizando nas redes sociais. Confira imagem:

Projeto Jovian Vortex Hunter da NASA

Na postagem recente, a NASA também divulgou detalhes sobre o programa Jovian Vortex Hunter. O projeto de ciência cidadã busca ajuda de membros voluntários do público para identificar e ajudar a categorizar vórtices e outros fenômenos atmosféricos visíveis nas fotos JunoCam de Júpiter.

Ainda de acordo com as informações, dsse processo não requer treinamento ou software especializado e pode ser feito por qualquer pessoa, em qualquer lugar, com um celular ou laptop. Outras informações: science.nasa.gov/citizenscience

Texto com informações da Agência Espacial Americana