Famosa rede de pizzaria americana deixa Itália após rejeição de moradores

Não teve jeito: após sete anos tentando, a Domino’s está deixando a Itália. A famosa franquia de pizzarias dos Estados Unidos não conseguiu agradar aos italianos de jeito nenhum, que preferem a própria pizza.

Ao longo dos anos, a rede fez uma tentativa de se estabelecer no país com um total de 29 filiais, de acordo com o portal Metro UK. Contudo, a forte concorrência com as pizzarias locais não deu trégua - afinal, foi lá que a iguaria foi inventada.

Segundo a revista Bloomberg, a ideia inicial era contar com uma rede se 880 pizzarias em toda a Itália, em um acordo com a ePizza SpA. A Domino’s trazia o diferencial do serviço de delivery consigo, sendo essa a principal aposta da empresa para emplacar no país europeu.

Contudo, por conta da pandemia de covid-19, as pizzarias locais precisaram investir na entrega, em parcerias com empresas como Deliveroo e Just Eat. Isso fez com que a Domino’s perdesse seu único traço de exclusividade que ainda a mantinha de pé.

“Atribuímos o problema ao aumento significativo do nível de concorrência no setor de delivery”, explicou o relatório da ePizza.

Além disso, a empresa também culpou a guerra entre Rússia e Ucrânia, que aumentou o custo dos ingredientes - especialmente a farinha de trigo.

No Brasil

A Domino’s chegou ao Brasil em 1993, com a primeira unidade em Botafogo, bairro da cidade do Rio de Janeiro. A empresa já passou pela gestão de diversas parceiras, como o Grupo Trigo e Vinci Partners.

Atualmente, a rede de pizzarias faz parte do grupo Burger King Brasil, que assumiu as operações da marca em julho de 2021. Em 2020, eram cerca de 300 lojas no país.

