Emagreça com esta bebida feita em casa; smoothie de abacate fácil e rápido

A busca por uma alimentação saudável em conjunto a exercícios físicos para refletir na saúde e autoestima é um fator extremamente importante. Se você procura por isso, está no artigo certo! Uma das melhores saídas para se ter uma melhora no corpo está no cuidado com a alimentação.

Receitas caseiras realizadas da forma correta podem te favorecer na sua perda de peso. É necessário salientar que visitas regulares a profissionais da saúde são importantíssimas! Em cada caso pode haver uma recomendação diferente.

Ao embarcar na onda de obter uma saúde de ferro na alimentação, não é necessário sofrer com dietas extremamente restritas com alimentos ruins. É possível perder aqueles quilinhos extras, além de saborear uma boa receitinha.

Os smoothies são ótimos alimentos para saciar sua fome, principalmente quando compostos de alimentos completamente nutritivos. Você não tem que sofrer durante o processo da perda peso, basta fazer as escolhas corretas e torná-las em um hábito recorrente – e prazeroso.

Extraído do portal Mundo Boa Forma, confira esta bebidinha caseira de smoothie de abacate.

Vamos à receitinha?

Ingredientes:

1 abacate;

1 xícara de leite vegetal;

1 xícara de chá de cubos de gelo;

adoçante a gosto;

1/2 colher de chá de essência de baunilha.

Modo de preparo:

Retire a polpa do abacate e bata com o leite vegetal, cubos de gelo, essência de baunilha e adoçante.

Assim que estiver espumoso e homogêneo é só servir!

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

