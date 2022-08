Como cada signo deve se preparar para a Lua Cheia em Aquário

Em 11 de agosto de 2022, uma Lua Cheia em Aquário entrega uma energia poderosa para todos os signos do zodíaco! Transformações, sentimentos e intuições podem chegar, o que pede um preparo especial para usar a seu favor!

Confira as energias para cada um:

Áries

Não tema chegar até a raiz de alguns problemas com outras pessoas para descobrir curar importantes que mudarão suas vidas; abra-se.

Touro

Compreenda os compromissos que chegam e fique bem resolvido para lidar com eles; as melhorias estão em andamento.

Gêmeos

Seja mais positivo para assumir as mudanças e se revigorar com as novas energias; use sua análise para entender isso.

Câncer

Saiba entender que algumas fases são de testes e transformações intensas; aprofunde-se com fé que o melhor virá.

Leão

Assuma que você não tem o controle, mas pode dar passos para trás ou para frente de acordo com a sua estratégia. Tenha cautela.

Virgem

Ajuste seu olho e novas perspectivas para pode abrir caminhos; não deixe a ansiedade tomar conta negativamente.

Libra

Entenda o que faz parte do seu caminho e use a intuição para deixar isso florescer; não se retraia.

Escorpião

Passar por mudanças é algo que sempre acontecerá e ajudará a movimentar as oportunidades; estimule as ideias e capacidade de planejar.

Sagitário

Entenda a maneira que sua intuição começa a se manifestar e comunicar algumas verdades; entenda as novas direções.

Capricórnio

Aprenda com o presente para poder melhorar o futuro; vá com calma e planeje seus próximos passos.

Aquário

Entenda alguns sentimentos complexos e difíceis, mas não se centre apenas nele; é hora de começar a mudar para melhor com as ações.

Peixes

Deixe a intuição se comunicar com você e de um tempo para entender sentimentos, ideias e oportunidades que surgem. Tenha paciência.

