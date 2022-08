6 doenças que podem ser detectadas analisando os olhos

Visitar o oftalmologista deve ser uma atividade regular. Mas além de analisar a saúde dos olhos e detectar possíveis problemas na visão, esse profissional pode analisar se você está com algum outro problema de saúde a partir do seu globo ocular. Veja a seguir algumas doenças que o oftalmologista pode detectar a partir da saúde dos olhos, de acordo com o site Meganotícias (texto em espanhol).

Hipertensão

A pressão alta pode causar danos diretos aos olhos, com hemorragias podendo ser observadas mesmo antes de realizar o exame. “A maioria dos sangramentos oculares são inofensivos, às vezes causados por tosse ou espirros muito fortes, mas eles também podem estar associados à pressão alta”, “,explica o Dr. Dimitra Skondra, professor de oftalmologia da Universidade de Chicago.

Diabetes

O excesso de glicose afeta os vasos sanguíneos da retina, logo, pessoas com diabetes podem apresentar microaneurismas, capilares dilatados e vasos sanguíneos inchados em decorrência do desequilíbrio que impedem o fluxo sanguíneo. Esse tipo de dano é detectado em estágios mais avançados da doença, quando já existem outras consequências ao corpo.

Artrite reumatóide

A doença afeta principalmente as articulações do corpo e, além de causar secura nas vistas, aumenta as chances de infecção na região.

Alterações da tireóide

O desequilíbrio hormonal causado por problemas na tireóide podem gerar hipotireoidismo ou hipertireoidismo, que também afetam os olhos. A Cleveland Clinic explica que os sinais são olhos lacrimejantes, secos, vermelhos, visão dupla ou problemas para enxergar em geral. Em alguns casos, os globos oculares também ficam ‘curvos’.

Parkinson

Segundo o site, o Parkinson não é diagnosticado a partir de testes específicos, mas sim com a presença de sintomas. Contudo, através do ‘rastreamento ocular’, a doença pode ser descoberta mais facilmente. Estudos mostraram que pessoas com Parkinson nas fases iniciais apresentam tremores oculares.

Esclerose múltipla

Essa doença autoimune afeta diretamente as fibras nervosas do corpo que, ao serem danificadas, param de funcionar corretamente. O nervo óptico é o mais afetado, com possíveis danos sendo detectado durante um exame de rotina. “Se você tem danos no nervo óptico por esclerose múltipla, você tem neurite óptica, que é a inflamação do nervo óptico”, disse o professor clínico de oftalmologia Anil D. Patel.

