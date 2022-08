5 sinais que você NÃO AMA MAIS seu parceiro

Você pode amar muitas pessoas ao mesmo tempo, sejam amigos, familiares ou parentes, mas é preciso entender que, em algumas situações, o amor pode acabar acabando, diminuindo ou se transformando. Quando isso acontece nos relacionamentos românticos, por exemplo, é preciso tomar algumas atitudes para não acabar vivendo infeliz. Por isso, preste atenção nos sinais que indicam que você não ama mais seu parceiro.

Dizer “eu te amo” apenas por dizer

“Eu te amo” não é uma frase tão simples quanto parece e muitas pessoas acabam demorando muito para sentir e dizer isso. Contudo, depois que a primeira vez acontece, outras frases do tipo, seja pessoalmente, por mensagem, carta, etc., irão acontecer. Mas quando cai no costume de dizer se sentir, pode ser um sinal que a paixão esfriou.

Não querer planos a longo prazo

Outro sinal claro que o amor não é mais o mesmo é não fazer planos com seu parceiro a longo prazo ou não incluí-lo em seus planos. Nesse momento, caso seu parceiro te cobre por atitudes ou planejamentos futuros, seja sincera e saiba explicar o que você está sentido para não fazer coisas por pressão.

LEIA TAMBÉM: Relacionamento: 3 passos para deixar de gostar de alguém de uma vez por todas

Você se irrita por tudo

No início dos relacionamentos as pessoas costumam permitir alguns tipos comportamentos, conversar sobre outros que elas não gostam e ir encaixando as coisas no lugar. Porém, se ao passar o tempo e você notar que está se irritando por absolutamente tudo em seu parceiro, é porque essa implicância é sinal de que te algo errado.

Ele não te surpreende mais

Se por mais que seu parceiro faça de tudo por você, te leve para sair, compre flores e satisfaça todas as suas vontades e mesmo assim você não quer mais isso, também é um sinal claro que você não está tão afim dele.

Você o evita

Esse fato está ligado com todos os outros. Se você evita dizer ou escutar o “eu te amo”, foge quando chega nos assuntos de planos e prazos, se irrita por tudo, não é mais surpreendida pelas surpresas dele e ainda o evita, marcando outros compromissos e cancelando encontros em cima da hora, definitivamente, o amor acabou.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS

⋅ Relacionamento: 7 elementos importantíssimos para uma relação mais saudável

⋅ Internautas abrem olho de mulher após marido colocá-la no voo econômico e amigo em primeira classe

⋅ “Ele está flertando comigo ou apenas sendo educado?”