Smoothie de banana e mel feito em casa; ideal para perder peso e acelerar metabolismo

A busca por uma alimentação saudável em conjunto a exercícios físicos para refletir na saúde e autoestima é um fator extremamente importante. Neste artigo você verá uma receitinha que, além de saborosa, poderá ser consumida sem culpa.

Receitas caseiras realizadas da forma correta podem te favorecer na sua perda de peso. É necessário salientar que visitas regulares a profissionais da saúde são importantíssimas! Em cada caso pode haver uma recomendação diferente.

Smoothie de banana com mel

Um smoothie saudável pode se encaixar facilmente em sua reeducação alimentar, além de ser saboroso. Se você seguir uma dieta rica em proteínas, adicione leite, nozes e aveia. Com o objetivo na perda de peso, banana e mel possuirão um papel importante.

Este rico smoothie de quatro ingredientes, extraído de um artigo do Nueva Mujer, é uma bebida densa e supernutritiva que combina sementes de abóbora, iogurte, banana e mel, tornando-se uma adição saudável ideal à sua dieta.

De acordo com o portal Food NDTV, as bananas estão compostas de fibras, proteínas, potássio, ferro, entre outros. As sementes de abóbora são um tesouro de nutrientes que variam de magnésio e cobre a proteínas e zinco. Quando combinado com iogurte, este smoothie torna-se a bebida perfeita para perda de peso.

Vamos à receitinha?

Ingredientes

400ml de iogurte (congelado)

2 bananas (congeladas, sem casca)

3 colheres de chá de mel

2 colheres de chá de sementes de abóbora

10ml de água

Modo de preparo

Adicione todos os ingredientes no liquidificador, bata até ficar homogêneo e sirva em um copo com gelo. Você pode decorar o smoothie com sementes de abóbora e adoçar um pouco mais com mel.

Rápido, fácil e absolutamente delicioso, um copo deste smoothie de mel e banana com seu café da manhã irá mantê-lo satisfeito por muito tempo, controlar o que você come e ajudá-lo a perder peso.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

