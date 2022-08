Skincare: Como escolher o sérum com ácido hialurônico que realmente vai funcionar

O ácido hialurônico é um poderoso agente restaurador da pele. Ele é produzido pelo nosso corpo para ajudar na retenção da umidade. É incrivelmente eficaz para reter a umidade da pele e por isso está na preferência de todos os especialistas em cuidados com a pele e dermatologistas.

Mas porque o ácido hialurônico é tão amado? A resposta é que ele é super eficaz na ligação de moléculas de água, resultando em uma pele preenchida e hidratada. Uma só molécula de ácido hialurônico pode reter até 1.000 vezes o seu peso em água. Incrível, não é verdade?

Bem, nem todos os séruns de ácido hialurônico são feitos da mesma maneira. Separamos aqui três dos principais componentes de um sérum de ácido hialurônico que você deve observar para adquirir um produto de qualidade.

Concentração equilibrada

A porcentagem de ácido hialurônico que um sérum deve conter é de pouco mais de 2%. Como o ácido hialurônico atrai todas as moléculas de água, se a concentração for muito alta, ele pode acabar retirando água da sua pele. Ao contrário, se a concentração for baixa, ele não vai hidratar a pele como você espera.

Formas de ácido hialurônico

Você vai ter resultados mais eficazes se o sérum escolhido incorpora uma mistura das três formas principais de ácido hialurônico:

moléculas de baixo peso, pois elas mergulham mais profundamente, preenchendo linhas e rugas e tem um efeito a longo prazo;



moléculas de peso médio, que auxiliam na retenção de umidade nas camadas médias da pele;



moléculas de alto peso, pois permanecem na parte mais superficial da pele, hidratando e preenchendo, ajudando essa superfície a reter certa umidade.



Alguns ingredientes adicionais

Embora a combinação de ácido hialurônico e água presente no sérum seja segura para uso em casa, não é a mais ideal. Quando o sérum também é composto por ingredientes como niacinamida, extrato de chá branco e extrato de flor de tília, ele é capaz de dar um resultado simplesmente fantástico.