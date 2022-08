Saúde dos os olhos: descubra formas simples de diminuir as olheiras

As olheiras podem aparecer por falta de sono e desaparecer com o decorrer do dia ou após uma boa noite de descanso. Contudo, se você não gosta de apresentar sinais de cansaço e deseja ter uma pele bonita e com aparência saudável, você pode recorrer a alguns tratamentos caseiros simples. Porém, alguns indivíduos sofrem diariamente com esses sinais, mesmo dormindo bem. Nesse caso, cremes antiolheiras ou até mesmo tratamentos estéticos podem ser eficazes.

Além da própria genética, fatores externos podem contribuir com o aumento das olheiras, como exposição ao sol. Nesse caso, tratamentos caseiros já são o suficiente. Mas se o problema for mais sério, é preciso uma consulta com o dermatologista para verificar a possibilidade de tratamentos especializados. Veja as diferenças a seguir:

Tratamentos caseiros

Confira a seguir ótimas dicas de tratamentos caseiros nos olhos, de acordo com o site Tua Saúde:

Aplicar uma compressa fria de chá de camomila por 10 minutos

Você pode realizar a aplicação antes de dormir e na hora em que acordar. O chá de camomila acalma a pele, enquanto a temperatura fria diminui a dilatação dos vasos, clareando a área em volta dos olhos.

Colocar rodela de pepino

Você pode realizar o tratamento com pepinos aplicando rodelas nos olhos por 20 minutos. O objetivo é obter a vasodilatação com o alimento frio e amenizar as manchas de forma natural.

Você também pode aplicar pedra de gelo por 10 segundos ou repousar uma bolsa térmica fria.

Tratamentos estéticos

Além das opções anteriores para olheiras pontuais, existem algumas aplicações que podem durar por mais tempo, mas nesse caso, é preciso da orientação de um especialista, podendo ser um dermatologista ou esteticista. Os tratamentos estéticos mais conhecidos e indicados são:

Cremes para olheiras;

Peeling com ácido (retinoico ou glicólico);

Laser;

Preenchimento com ácido hialurônico;

Carboxiterapia.

