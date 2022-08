Relacionamento: 5 sinais GRAVES de que seu parceiro te manipula e você não percebeu

De fato, a paixão por alguém pode cegar uma das partes, fazendo-a ignorar qualquer sinal negativo vindo do parceiro. Em muitos casos, a vítima de um relacionamento abusivo só percebe que está sendo manipulada depois de muito tempo.

É importante prestar atenção nos sinais antes de se agravarem. Desta forma, ao notar que o parceiro está dando indícios de ser uma pessoa manipuladora e abusiva, há tempo de abandonar o barco no início para não se tornar uma vítima em suas mãos.

Nem sempre tais sinais são tão sutis quanto parecem. Sendo assim, é preciso identificar os detalhes para que você não caia nesse golpe. Parceiros manipuladores trazem risco à integridade física e moral, podendo acabar com seu psicológico – e até mesmo com sua própria vida.

Extraído do portal Nueva Mujer, confira os cinco sinais graves de que você está sendo manipulado por seu parceiro. Se este for o seu caso, a melhor opção é procurar ajuda – de amigos, familiares e psicólogos, além de se afastar o quanto antes.

1 – Limites não respeitados

Toda relação saudável possui limites a serem respeitados dentro do espaço de cada um. Seu parceiro não irá se importar muito em ultrapassar esse limite, caso seja uma pessoa manipuladora.

Neste ponto, ele deixará de respeitar suas decisões e te forçará a tomar atitudes contra sua própria vontade.

2 – Gaslighting

Gaslighting é um termo em inglês próximo à “manipulação”. Isso acontece quando seu parceiro te faz duvidar sobre sua percepção da realidade.

Este é o estágio no qual você acredita cegamente no seu companheiro, sem questionar se suas intenções são verdadeiras ou não, pois sempre serão vistas como “encantadoras”.

3 – Comportamento passivo-agressivo – ‘morde e assopra’

Parceiros que agem desta forma revelam dificuldade em expressar seus sentimentos verbalmente. Sendo assim, suas emoções negativas acabam sendo suprimidas e canalizadas a partir de suas atitudes passivo-agressivas.

Expressar mau humor, teimosia e reação negativa ao ser contrariado é uma das atitudes passivo-agressivas. Em certos casos, pode haver agressões físicas disfarçadas de brincadeiras.

4 – Papéis de vítima e vilão ‘trocados’

Atitude clássica na arte da manipulação. Seu parceiro tem costume de dizer que tudo é culpa dele com a intenção de fazer com que você se sinta mal.

Ele sempre encontra uma desculpa, além de exagerar as coisas para se retratar de uma forma mais positiva. No final, você acaba acreditando que o papel de vilão é seu.

5 – Isolamento involuntário

Um dos estágios mais abusivos e de manipulação é quando seu parceiro começa a reclamar de seus contatos com amigos e familiares. O objetivo é cortar as pessoas que ele não deseja na sua vida e controlar sua proximidade com os que restarem.

Te desconectar dessas pessoas é uma estratégia que fará com que você duvide sempre da decisão de deixar o relacionamento. Além disso, você deixará de ser humanizado, servindo apenas para suprir as vontades do parceiro.

Lembre-se: Não vale a pena colocar sua felicidade em xeque para satisfazer os desejos de alguém. Se cuide, se ame!