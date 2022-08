Receita caseira de bolinho de tapioca com apenas 5 ingredientes; para lamber os dedos

Receita caseira de bolinho de tapioca com apenas 5 ingredientes Foto ilustrativa - Reprodução - YouTube - Canal Receitinhas com amor

Buscando uma receita caseira para compor o café da manhã ou lanche da tarde e está sem ideia do que fazer? Então, já pode começar a separar o seu bloquinho de anotações para registrar uma opção deliciosa que trouxemos nesta oportunidade.

Com apenas 5 ingredientes e passos simples de preparação, a dica do dia é um delicioso bolinho de tapioca. Veja a seguir os detalhes que são compartilhados pelo portal Tudo Gostoso.

Receita de bolinho de tapioca

Ingredientes:

3 ovos;

50g de queijo parmesão ralado;

1 litro de leite morno;

½ kg de tapioca;

3 colheres de margarina.

Como preparar seu bolinho:

O primeiro passo será colocar o leite e a tapioca em um recipiente;

Feito isso, deixe descansando por aproximadamente 30 minutos;

Após esse prazo, você deverá acrescentar os demais ingredientes. É recomendado colocar um pouco de sal também;

Logo após, você deverá untar uma forma com farinha de trigo e margarina;

Então, você deverá colocar colheradas da massa, tomando o cuidado para que não fiquem tão próximas uma vez que a sua mescla crescerá;

Agora, coloque para assar em um forno pré-aquecido por um período de 30 minutos ou até seus bolinhos dourarem;

Bom apetite!

