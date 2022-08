Perfumes nostálgicos: essas fragrâncias femininas antigas fazem sucesso até hoje

Os perfumes podem ficar famosos por diversos motivos. Alguns se destacam pela qualidade e fixação na pele. Outros por serem elegantes e ideais para pessoas de poder. E também existem aqueles clássicos, com fragrâncias inconfundíveis e que fazem sucesso desde o lançamento até os dias atuais. E se você quer matar saudade de alguma fragrância que foi marcante para você, confira a seguir perfumes femininos das décadas de 80 e 90 que fazem sucesso até hoje, segundo canal do Youtube ‘Suzi Perfumer’.

Giorgio Beverly Hills

Lançado em 1981, as notas de topo são Damasco, Flor de Laranjeira, Pêssego e Bergamota. As notas de coração são Tuberosa, Gardênia, Ylang Ylang, Jasmim, Orquídea e Rosa e as notas de fundo são Camomila, Musgo de Carvalho, Baunilha, Âmbar, Almíscar, Sândalo, Patchouli ou Oriza e Cedro.

Sunflowers Elizabeth Arden

Este perfume foi lançado em 1993. As notas de topo são Melão, Pêssego, Flor de Laranjeira, Limão, Mandarina, Bergamota e Pau-Rosa. As notas de coração são Cyclamen, Osmanthus, Rosa, Jasmim e Raíz de Orris ou Lírio Florentino e as notas de fundo são Sândalo, Almíscar, Âmbar, Musgo de Carvalho e Cedro.

Vanderbilt Gloria Vanderbilt

Vanderbilt foi lançado em 1982. As notas de topo são Aldeídos, Abacaxi, Flor de Laranjeira, Lavanda, Notas Verdes e Bergamota. As notas de coração são Cravo, Tuberosa, Ylang Ylang, Raíz de Orris ou Lírio Florentino, Jasmim e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Canela, Opoponax, Civeta, Almíscar e Vetiver.

