Penteados: 5 dicas lindas para usar em formaturas se você tem o cabelo cacheado

Vai participar da colação de grau e a grana está curta ou foi convidada para uma formatura e não tem a mínima ideia do que vai fazer quando o tema envolve os penteados? Então, não se preocupe pois as dicas que trouxemos nesta oportunidade vão te ajudar muito.

Para complementar a make e o look escolhido para o grande dia, nós separamos uma lista de vídeos com tutoriais que foram compartilhados no TikTok e que você com certeza vai amar.

É importante lembrar que as recomendações do dia têm como foco pessoas que têm o cabelo cacheado e contam com poucos acessórios para serem reproduzidas.

Veja mais algumas dicas de penteados:

Listinha de acessórios para brilhar na sua formatura

Seja para treinar agora ou quando for reproduzi-los, para desenvolver os penteados listados mais adiante será necessário contar com alguns recursos que facilitam o processo e finalização de todas as sugestões. Assim sendo, se você tiver, separe estes itens:

Grampo;

Presilha;

Elástico de cabelo;

Borrifador;

Escovinha para o baby hair;

Gel;

Elástico de silicone.

Vamos lá conferir os tutoriais para arrasar no dia da sua formatura? Veja os vídeos a seguir. (Caso não consiga visualizá-los, não se preocupe e basta que acesse os links: LINK 1, LINK 2, LINK 3, LINK 4 e LINK 5).

