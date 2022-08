Os conselhos para melhorar a relação entre pais e filhos e fazer com que eles confiem mais em você Foto ilustrativa - Freepik - @Racool_studio

Seja você mãe, pai ou qualquer outro responsável, é de total importância que tenha um ótimo relacionamento com o seu pequeno e que ele crie em você a imagem de alguém que pode contar tudo que acontece.

Mas, a pergunta que não quer calar é: como fazer isso? Embora não haja uma “receita mágica”, alguns conselhos podem te ajudar neste processo. E se você quer saber quais são, basta que confira o texto até o final. As informações são do portal de notícias Nueva Mujer.

Seja uma pessoa empática

Ninguém nasce sabendo tudo, não é mesmo? E por mais que o problema recebido pareça algo pequeno, é importante saber se colocar no lugar de seu filho o que fará com que ele se sinta confortável e seguro em repartir as suas dúvidas.

E não somente para o cuidado das crianças, este deve ser um exercício diário e independente da pessoa.

Ser flexível não é algo ruim

Isso mesmo! Embora entender os limites seja algo necessário e parte dos ensinamentos transmitidos, lembre-se que a relação com a sua criança não precisa ser algo metódico.

Quando há um convívio baseado em constantes regras, isso pode fazer com que o seu filho gere algum tipo de bloqueio e, por medo, acabe não compartilhando aquilo que está sentindo ou que aconteceu.

Construir uma relação de confiança fará de longe com que seu pequeno confie mais em você.

Escute sempre o seu filho

Fechando nossa lista, este é o conselho que deve ser aplicado a todo o instante. A sua criança precisa entender que você valoriza aquilo que está dizendo. Isso não significa que precisa concordar com tudo, mas que ela entenda que você estará sempre aberta a ajudar no que for possível e que tem um local de amparo.

+ Gostou das dicas? Então, não se vá antes de conferir estas sugestões: