NASA divulga nova imagem reveladora da Terra vista desde o espaço; confira registro

A NASA divulgou recentemente, nas redes sociais, uma nova imagem reveladora da Terra vista desde o espaço, com todo o esplendor.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, feito a 264 Milhas acima da Terra, por um membro da tripulação da Estação Espacial Internacional.

O astronauta captura o Sol enquanto seus raios explodem acima do Sharks Bay, na costa da Austrália Ocidental.

Embora ser um astronauta não seja apenas sobre as vistas estelares, a tripulação a bordo do laboratório em órbita também realiza muitos experimentos científicos e tecnológicos que beneficiam a humanidade. ⁣⁣⁣⁣

Quer saber quando a estação espacial sobrevoará sua região? Visite SpotTheStation.nasa.gov⁣⁣⁣⁣.

O registro foi compartilhado no perfil oficial da instituição no Instagram e acabou viralizando entre os usuários, com mais de 500 mil curtidas.

NASA divulga nova imagem reveladora da Terra vista desde o espaço

Terra de dia e de noite. A porção do dia é vista como uma fina faixa de azul e branco que cruza essa imagem na diagonal.

Como detalhado pela NASA, acima e à esquerda está o Sol, um círculo brilhante com jatos de luz fluindo em todas as direções.

Ainda de acordo com as informações, a escuridão da noite ainda se mantém no canto inferior direito. Confira registro impressionante:

Texto com informações da Agência Espacial Americana