Moda: Como usar o tradicional blazer preto de forma moderna

O blazer preto é, sem sombra de dúvidas, uma das peças mais ecléticas de um guarda-roupa. Ele é admirado pelos adeptos do guarda-roupa cápsula e também está disponível em infinitas modelagens, texturas e modelos. É certo que nem todos tem o preto como parte de sua cartela pessoal de cores, mas certamente é uma das cores mais ecléticas de todos os tempos.

Um blazer preto pode significar elegância, casualidade e até deixar o seu look mais criativo. Tudo vai depender da modelagem e de como está sendo apresentado. Além disso, os acessórios e demais peças de roupas podem transformar um look básico em algo mais casual e atualizado.

Veja algumas dicas abaixo.

Look confortável

O tênis branco é outra peça-chave no guarda-roupa de quem preza o conforto sem deixar de lado a criatividade. Por ser uma peça versátil, ele pode ser inserido em praticamente qualquer look, inclusive ao lado de um blazer preto.

Para criar um look de trabalho que seja confortável, mas também clássico, aposte em uma calça de alfaiataria de corte reto, com caimento fluido. Você pode apostar em cores diferentes para a calça, sendo que uma cor neutra cria um look elegante e uma cor mais vibrante uma imagem mais criativa.

Com jeans

Para looks mais casuais, nada melhor do que o nosso bom e velho jeans de guerra. Aqui, você pode apostar em diferentes modelagens, sendo que os jeans de corte reto farão sua silhueta ficar mais alinhada, enquanto que os de modelagem comfy, como o jeans mom, te deixarão mais contrável.

Seja qual for o seu objetivo, você pode deixar esse look elegante, usando uma camisa gola alta preta. Se quiser, acrescente um cinto para demarcar a cintura.

Com t-shirts divertidas

Se você gosta de T-shirts divertidas, com temas sobre o cinema ou frases, essa é a sua hora de deixar essa peça fazer parte de um look mais maduro. O blazer preto te ajuda nisso levando um aspecto mais “pesado”, mais “duro” e, consequentemente, mais “maduro” para a sua t-shirt. Veja inspirações.