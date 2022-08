Galinha bota ovo perfeitamente redondo e mulher quer vendê-lo por mais de R$ 3 mil

Uma família ficou chocada com o feito de uma galinha que eles resgataram: o animalzinho botou um ovo perfeitamente redondo, algo raro de se acontecer.

Segundo o portal Metro UK, Annabel Mulcahy cria galinhas há 20 anos, em West Oxfordshire, no sudoeste do Reino Unido, onde vivem. A ave em questão se chama Twinskie, nome que ganhou de uma das filhas de Annabel, e foi resgatada pela família há pouco tempo.

“No sábado de manhã, abri o ninho e estava lá, um círculo perfeito”, disse a mãe. O caso aconteceu neste último fim de semana.

“Eu estava pesquisando no Google e vi que é um caso de um em um bilhão. É muito estranho, eu tive que dar uma olhada duas vezes. Posso rolar na mesa como uma bolinha de gude”, continuou.

Por conta da raridade do caso, Annabel quer vender o ovo na internet e, com o dinheiro, ajudar a resgatar outras galinhas. A ideia é entregar o feito de Twinskie a alguém que esteja disposto a pagar 100 libras esterlinas - equivalente a mais de R$ 3 mil.

“Elas são tão amigáveis. Se estou no jardim, elas vêm tomar sol aos meus pés. Twinskie tem o apelido de “Labrador” porque ela vai te seguir por aí”, descreveu a britânica.

No Brasil

Embora seja raro, não é tão impossível encontrar casos desse tipo por aqui também. Em 2018, o portal G1 encontrou o mesmo tipo de situação em Criciúma, no interior de Santa Catarina.

Contudo, o veterinário Epagri Marcelo Silva Pedroso alertou na época que, na maioria das vezes, isso acontece por conta de alguma deficiência nutricional do animal.

“Pode acontecer de ela colocar um ovo redondo devido a uma flacidez do útero. É o útero que dá formato oval. No caso específico desta galinha [de Criciúma] é um problema nutricional, falta de cálcio na alimentação, tanto é que ela comeu o próprio ovo. Esse ovo saiu com a casca mole e se firmou fora do útero, por isso ficou redondo”, explicou Pedroso.

