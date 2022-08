Essas brincadeiras vão te fazer sentir saudade da infância

Há quem diga que as crianças de hoje nunca vão saber o que é “ter uma infância de verdade”. É fato que as brincadeiras mudaram e o mundo tecnológico deixou as crianças muito mais propícias a permanecer dentro de casa, com um tablet ou celular na mão.

Para os saudosistas, pensar nos anos 80 e 90 é voltar para brincadeiras na rua juntamente com toda a vizinhança. E se você teve uma infância, que tal relembras as brincadeiras daquela época? Veja a seguir as melhores brincadeiras de rua da década de noventa, segundo a página de Youtube ‘Canal 90′.

‘Golzinho’

O futebol de rua, também conhecido como ‘golzinho’ em algumas regiões do Brasil, é exatamente isso que sugere o nome. Em regiões com ruas mais tranquilas e que não possuíam um campinho, a criançada jogava bola no asfalto ou chão de terra da rua de cama mesmo. Para fazer o ‘golzinho’, qualquer coisa servia, mas a preferência era por um par de chinelos, que se transforma em trave. Para as mães das crianças que jogavam descalças, o Merthiolate no machucado ao final do dia era certeiro.

Pula sela

Outra brincadeira simples, mas com diversos nomes. Pula sela, estrela nova sela, pula carniça, entre diversos outros nomes, consiste em uma pessoa ficar abaixada, simulando uma sela de cavalo, enquanto a outra pula por cima, até chegar do outro lado. Dentro da brincadeira, surgem outras modalidades, como “amassa tomate”, “pastelão”, “unha de gavião” e outros que provavelmente seu bairro inventou.

Taco

Taco, bete-ombro, bets e tacobol são maneiras de chamar o jogo de rua que imita o beisebol. Para a brincadeira, os materiais são apenas dois tacos, duas garrafas plásticas, uma bolinha de tênis e muita disposição para correr. Jogam duas duplas e o objetivo de quem lança a bolinha é acertar a garrafa, e de quem está com o taco é bater na bolinha para ela ir o mais longe possível.

Esconde-esconde

Ao lado do pega-pega, o pique-esconde ou esconde-esconde é uma das brincadeiras mais clássicas e todas as crianças já brincaram disse ao menos uma vez na vida. O mais divertido dessa brincadeira é que ela não tem muitas regras, logo, todo mundo da vizinhança pode brincar de se esconder pelas ruas. Só não vale dentro de casa, se não muita gente ainda estaria escondida até os dias de hoje.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

