Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 9 a 14 de agosto de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho de de 9 a 14 de agosto de 2022:

Áries

Problemas são resolvidos e noticiais importantes chegaram. Um encontro e um acordo. Uma vantagem com alguém.

Touro

Muito poder para conquistar e encantar quem gosta. A aproximação com alguém não poderá ser evitada.

Gêmeos

Atenção e intuição especial para gente falsa ou negativa. Uma mensagem chega. Um reencontro com o passado pode trazer respostas.

Câncer

Um lugar ficará vago. Alguém muito amável pode ter um gesto com você ou se aproxima. Assuntos pendentes são resolvidos.

Leão

Encontros finalmente acontecem e podem ser marcantes. Você se tonará um apoio especial para alguém que pode estar passando por um momento difícil.

Virgem

Uma desculpa chega. Novidades e novos pontos de vista. A justiça será feita. Os sentimentos estão intensos, tenha cuidado.

Libra

Cuidado com o apego ao passado e excesso de ex em sua vida. Liberte-se para abrir novas portas. Faça as coisas do seu jeito com confiança.

Escorpião

Relacionamentos fugazes e sem compromisso; aproveite com tranquilidade e evite nutrir sentimentos por quem não quer nada sério. Fertilidade.

Sagitário

Algumas chamas do passado podem reascender. Cuidado om os erros que podem complicar a vida. Momentos intensos.

Capricórnio

Mantenha a cabeça no presente e cuide mais de você. É hora de ter algumas conversas complexas. Encontros; hora de sair da troca de mensagens.

Aquário

Reconheça quem vibra na mesma sintonia e saiba se dar bem no amor. Pessoas positivas atraem a felicidade.

Peixes

A esperança volta a estar em sua vida e você fica mais segura para ir atrás do que deseja no amor. Para alguns, é momento de desapego.