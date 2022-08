O aplicativo de mensagens WhatsApp está trabalhando em reações rápidas para atualizações de status, uma novidade que será liberada em uma atualização futura da plataforma.

Como detalhado pelo site especializado Wabetainfo, a novidade será liberada para os sistemas Android e iOS (iPhone da Apple).

Com o novo recurso, os usuários poderão enviar reações às atualizações de status escolhendo um emoji, de forma rápida, que até então era limitado.

Uma função parecida já está disponível na rede social Instagram, também de propriedade do Facebook.

A nova forma de utilizar emojis que será liberada muito em breve no app WhatsApp; confira novidade

Segundo o site, como é possível ver em uma captura de tela, quando o usuário quiser responder a uma atualização de status rapidamente, poderá escolher um dos 8 emojis disponíveis.

São eles: rosto sorridente com coração-olhos, rosto com lágrimas de alegria, rosto com boca aberta, rosto chorando, mãos cruzadas, batendo palmas, festa e 100.

Quando o usuário reage, ela é enviada imediatamente para o bate-papo na forma de uma resposta (como já aconteceu no app).

No momento, o recurso já está disponível para alguns testadores do app de mensagens.

Ainda de acordo com as informações, o novo recurso ainda está em desenvolvimento, então não sabemos quando será liberada para os todos os usuários. Confira a novidade para celulares Android e iOS:

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Texto com informações do site Wabetainfo