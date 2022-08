Sem choro: você sabia que é possível descobrir o histórico do seu Ctrl+C?

Comando é utilizado para copiar itens selecionados no computador (Foto: Miguel Á. Padriñán/Pexels)

Se arrependimento matasse, muita gente por aí já teria falecido por ter copiado alguma coisa antes de salvar o que tinha copiado anteriormente, certo?

Não precisa ser assim: você pode ter uma alternativa para esse pesadelo, caso você use o Google Chrome - assim como 80% dos brasileiros (via Statcounter Global Stats).

O navegador do Google conta com uma extensão chamada Xtra Clipboard, que pode salvar a vida de quem escreve muito diariamente. Também é bem útil para programadores, que trabalham com diversos code snippets.

Através da ferramenta é possível manter um histórico temporário de tudo o que você copia, salvo em uma área específica. Lá, é possível filtrar pelos textos, links e códigos que foram copiados, através de abas organizadoras.

A extensão é gratuita e funciona também de forma offline. Ela conta com opções interessantes, como pesquisa do conteúdo salvo ou mesmo adicionar uma anotação rápida ao que foi copiado. Também é possível favoritar alguns conteúdos, para acesso rápido.

Outro ponto que vale destacar é que a ferramenta se adapta bem para quem prefere ser o vampirão da tecnologia: a extensão também permite adicionar o modo noturno, deixando tudo em tons de preto e cinza.

Boa parte das pessoas que usam computador, seja no formato PC ou notebook, acabam utilizando o atalho Ctrl+C para copiar itens selecionados, mas não se preocupe: o comando vale também para quem copia utilizando o botão direito do mouse.

Xtra Clipboard funciona exclusivamente para o Chrome, não sendo possível utilizar em outros navegadores - como Edge ou Safari - nem mesmo em outros softwares.

