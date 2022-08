Relacionamento: 3 passos para deixar de gostar de alguém de uma vez por todas

Recomeços são importantes dentro da área sentimental. Contudo, é necessário passar pelo fim de um ciclo para voltar aos trilhos. Desta forma, nota-se a importância de não apenas abarcar novos sentimentos, mas deixar os antigos partirem.

Desapaixonar-se de alguém, é preciso quando você percebe que caminhar com aquela pessoa já não faz mais sentido. Ou talvez, fora de um compromisso, seu crush não te corresponda, sendo necessário seguir em frente.

Efeitos da separação e afastamento

Segundo John Cacioppo, diretor do Centro de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade de Chicago para a BBC , as mesmas áreas de dor física no cérebro são ativadas, quando estamos nos separando de alguém.

“As sensações experimentadas nesses casos são muito fortes e não desaparecem rapidamente. As pessoas estão feridas e querem machucar os outros, então não é agradável estar perto delas. As pessoas ficam deprimidas e isoladas e isso se torna contagioso”, explica o especialista.

Durante este processo, são comuns os sintomas de: insônia, estresse, aumento da pressão arterial e deterioração do sistema imunológico. Em cenários mais avançados também pode acontecer de a capacidade cognitiva ser atingida.

Abaixo você confere os três passos para deixar de gostar de alguém.

1 – Preste atenção no contato e gerencie

De acordo o psicólogo Arturo Torres, o corpo libera a oxitocina – o hormônio do amor – quando se está perto da pessoa amada. Sendo assim, o primeiro passo a ser tomado é reduzir o contato físico, visual e até mesmo o digital para que a pessoa seja totalmente desvinculada de você.

Embora não seja uma tarefa fácil, esse será um sacrifício a ser feito se você realmente deseja se desapaixonar. Tome cuidado para não se autossabotar.

2 – Retome sua vida – e rotina

Busque independência nas suas atividades, além de procurar por ambientes diferentes. Quando você se coloca em primeiro lugar e foca em suas coisas, naturalmente seu interesse amoroso pelo crush irá diminuir.

Trabalhe, curta seus hobbies, saia com amigos e faça outras atividades até que esqueça a pessoa amada. Depois de um tempo, a paixão por ele será diminuída até não existir mais.

3 – Trabalhe na autoestima

Embora pareça um tópico clichê, ele faz toda a diferença! Quando você deixar de amar alguém, tome cuidado para que sua autoestima não seja afetada, o colocando como insuficiente ou culpado por não ter dado certo.

Caso você não lide com isso, poderá facilmente se apaixonar por outra pessoa de forma rápida, apenas para preencher um vazio e se sentir aceito no amor.