Receita de pãozinho tapioca com queijo feito na frigideira com apenas 4 ingredientes

Você é do time que ama queijo e tapioca? Então, o que acha de aprender uma receita caseira de pãozinho de frigideira que além de ser super fácil de preparar conta com estes dois itens em sua base principal?

E por falar em ingredientes, esta recomendação, que é compartilhada pelo portal Tudo Gostoso, demanda somente quatro itens para ficar pronta. Vamos conferir os detalhes?

Pãozinho de queijo com tapioca

Lista de ingredientes:

Queijo mussarela (a gosto);

4 colheres de tapioca;

1 ovo;

Queijo parmesão (a gosto).

Como preparar seu pãozinho:

Primeiro, você deve misturar bem todos os ingredientes;

Feito isso, o próximo passo será colocar em uma frigideira e trocar de lado depois que dourar;

Caso queira, você também pode adicionar mais queijo e esperar derreter;

Se sentir necessidade, também pode colocar um pouco de sal;

Você pode dobrar seu pãozinho em formato de pastel;

Bom apetite!

