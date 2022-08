Quando é a hora certa de dizer “eu te amo”?

Não existe uma regra na hora de amar, mas, algumas atitudes devem ser pensadas antes de tomar qualquer iniciativa. Em um novo relacionamento, por exemplo, por mais que você já tenha passado por outras experiências, nem tudo vai ser igual, por isso, se o “eu te amo” veio rápido e com facilidade em uma outra relação, talvez nessa demore um pouco e te faça sentir nervoso. Mas será que existe uma hora exata para que essas palavras sejam ditas?

Não tenha pressa

De acordo com o site ‘Tudo para homens’, existem algumas dicas eficazes que podem te ajudar nesse momento embaraçoso. A primeira delas é ter muita calma e pensar antes de falar. Mesmo que você já tenha certeza que ama a pessoa, você precisa entender o que a pessoa está sentindo e se vocês estão na mesma sintonia. Pode ser que ela ainda não te ame, e escutar essa frase vindo de você talvez atrapalhe.

Essa frase é poderosa

Você já pode ter dito “eu te amo” para muitas pessoas, amigos, bichinhos de estimação, etc., e cada ser corresponde a essa frase de formas diferentes. Claro, um animal de estimação não vai entender, mas seres humanos podem interpretar de forma alegre e suave, e responder rapidamente que também ama, já outras pessoas podem achar um eu te amo algo fútil ou até mesmo simples, não ligando muito para a frase.

Tente descobrir o que o outro sente

Conforme explicado no primeiro tópico, para não apressar as coisas, descubra se o amor e recíproco. Demonstrar que ama não está apenas nas palavras, mas também no convívio e nas atitudes.

Tenha certeza

Isso é o mais importante. Pode ser que depois de uma conversa, de um beijo, de um abraço ou qualquer outra ação você fique muito deslumbrado e sinta que está amando, mas pode ser que, passado esse instante, você perceba que estava apenas ‘emocionado’ com a situação e não tem tanta certeza desse amor.

