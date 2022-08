O que aconteceu com essas atrizes e atores globais? Imagem: reprodução (Instagram anapaulaarosio.oficial).

Alguns rostos de artistas são esquecidos, outros são eternamente lembrados por quem assistia televisão na década de 90 e no ano 200. Por isso, o ‘Canal 90′ trouxe uma lista de atrizes e atores que fizeram muito sucesso, mas depois acabaram mudando de vida. Confira a seguir.

Debby Lagranha

O rosto de Debby Lagranha é muito lembrado da sua época de criança. Ela começou a carreira em 1997 no ‘Clube da Criança’, mas ficou famosa em 1998, quando entrou para ‘A Turma do Didi’, onde ficou por cinco anos. Ela também trabalhou com a Xuxa, atuou na Malhação em 2005 e protagonizou alguns comerciais.

Contudo, ela abandonou a televisão, se formou em medicina veterinária, abriu uma hospedagem para cães, um canil e continua na área.

Carolina Abranches

A atriz começou sua carreira cedo, mas de destacou na novela ‘Meu Bem Querer’, em 1998. Também fez muito sucesso em Malhação, no papel de Marilu. Fez outros papéis na televisão e comerciais.

Ela abdicou totalmente da carreira de atriz e formada em jornalismo, hoje se dedica à carreira de escritora.

Ana Paula Arósio

Segundo o apresentador do ‘Canal 90′, para saber se alguma celebridade foi musa ou muso da sua época é o lembrar se existia um caderno escolar com seu rosto na capa.

A carreira de Ana Paula Arósio começou ainda na infância, sendo modelo de revistas e participando de comerciais, sendo considerada a modelo mais bem paga do Brasil.

Mas ela ‘estourou’ mesmo em 1998, no papel de Hilda Furacão. Também fez sucesso em Terra Nostra e seguiu na televisão.

Porém, após todo esse sucesso ela decidiu pedir demissão da Globo e viver longe das câmeras em um sítio e depois se mudando para a Inglaterra. Ela já recebeu convites para voltar para a televisão, mas não tem planos para isso.

Guilherme Berenguer

Guilherme Berenguer fez sucesso juntamente com uma das temporadas mais memoráveis de Malhação. Ele fazia parte da Vagabanda, que também contava com Marjorie Estiano. Contudo, o destino dos dois foram bem diferentes.

Enquanto Marjorie segue atuando na Globo, Guilherme até atuou em outras novelas da Globo e chegou até mesmo a apresentar o ‘Globo Ecologia’, mas se mudou para Los Angeles (EUA) em 2014, teve dois filhos e estudou cinema. Atualmente utiliza suas redes sociais para dar dicas, como se fosse uma espécie de coach.