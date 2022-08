NASA divulga nova imagem reveladora captada no espaço; confira registro

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou recentemente uma nova imagem reveladora captada no espaço e que impressiona.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, atualmente o Observatório de Raios-X Chandra está estudando um aglomerado brilhante de galáxias em Aquário.

Perto está NGC 7252, também chamada de galáxia “Átomos pela Paz” porque sua estrutura externa nebulosa parece um pouco com a forma de um núcleo atômico cercado por laços de elétrons em órbita.

Como detalhado pela NASA, a galáxia foi descoberta em 26 de outubro de 1785 pelo explorador William Herschel, sendo resultado da colisão de duas galáxias.

Para ilustrar a região, foi utilizada uma impressionante captura feita pelo Telescópio Espacial Hubble. Confira registro divulgado nas redes sociais:

O registro intrigante captado pelo Telescópio Chandra da NASA no espaço

Outro registro impressionante também foi divulgado recentemente pela NASA, por meio de uma postagem nas redes sociais.

Como detalhado pela NASA, os pulsares foram descobertos em 1967 e hoje os cientistas conhecem mais de 2.000 deles.

PSR J1509-5850, o ponto azul-branco brilhante no centro desta imagem, captada pelo Telescópio Chandra da NASA, está localizado a cerca de 12.000 anos-luz da Terra.

Ainda de acordo com as informações, o pulsar tem uma cauda com mais de 30 anos-luz de comprimento e está produzindo um fluxo de partículas em uma direção diferente. Confira registro:

Texto com informações da Agência Espacial Americana