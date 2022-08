Homem come alimentos fora da validade e viraliza: sem desperdícios

Você é do time que esquece um pacote de comida no armário e quando lembra de comer já venceu? Nessas horas, dá uma vontade de ignorar o prazo de validade, certo? É o que Gavin Wren faz: ele só joga fora quando sente algum cheiro, cor ou sabor estranho.

“Estou chocado com a quantidade de comida que desperdiçamos”, disse Gavin ao portal Metro UK.

Britânico, ele tem 44 anos e é consultor de organizações que desejam tornar a produção de alimentos mais sustentável. Ele também faz vídeos para o TikTok, onde acumula mais de quatro milhões de visualizações em vídeos que expõem sua coragem e testa até onde os alimentos podem ser consumíveis.

Sua formação é em Design Industrial, mas ele tem Mestrado em Política Alimentar. Embora seus hábitos vão contra os conselhos de segurança alimentar do Reino Unido, Gavin diz que está “absolutamente bem” até o momento, sem problemas no estômago.

“Eu cresci em uma família onde se algo parecesse e cheirasse bem, você simplesmente comeria. Talvez isso tenha me dado uma barriga de titânio”, brincou.

O consultor briga para que alimentos não sejam jogados fora quando não precisam, ainda que a data de validade diga o contrário. “O objetivo dos desafios não é chocar ou enojar ninguém, mas mostrar às pessoas que a comida pode durar muito mais do que você esperaria”, afirmou.

No site do seu projeto, Food Standards Agency (FSA), Gavin explica que no Reino Unido, a data de validade é dividida de duas formas: “best before date”, que informa ao consumidor sobre até quando o alimento manterá a qualidade original, e “use-by date”, é quando deixa de ser seguro consumir aquela comida.

No Brasil, só existe uma única data de validade e ela diz respeito à segurança do consumo do alimento ainda fechado.

Mesmo com essa explicação, Gavin já consumiu um ovo 73 dias após “use-by date”, a data de validade final. Um dos ovos da caixa já estava verde, mas outro ainda estava bom, segundo ele.

“Eu sabia há muitos anos que os ovos duram muito mais do que o melhor antes da data. É algo que descobri há cerca de 10 anos”, disse.

Seu principal conselho, na verdade, é para que as pessoas olhem, cheirem e fiquem atento às cores do alimento antes de simplesmente jogar fora, sem arriscar a saúde.

