Essa é a hora EXATA que você deve dormir para evitar ataques cardíacos, segundo estudo

Segundo especialistas, os seres humanos dormem aproximadamente um terço da vida. E um estudo da Universidad de la Frontera (UFRO) estabeleceu um horário adequado para ir se deitar que, além de autocuidado, é importante para a saúde.

A pesquisa comandada pelo Centro de Excelência em Treinamento, Pesquisa e Gestão para a Saúde Baseada em Evidências (CIGES) da universidade teve como líder Fernando Lanas, especialista em Medicina Interna e Cardiologia.

Foi contabilizado a hora de dormir habitual de 112.198 participantes de 21 países. Os voluntários tinham de 35 a 70 anos e foram acompanhados por quase 10 anos.

Os pesquisadores examinaram a relação entre a hora de dormir e a mortalidade recorrente de infarto do miocárdio não fatal, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca.

“O que descobrimos é que os adultos que vão para a cama cedo e dormem demais, assim como aqueles que vão para a cama tarde, mas dormem pouco, correm maior risco de eventos cardiovasculares, como ataques cardíacos ou derrames, do que aqueles que vão para a cama entre dez e meia noite″, disse Fernando Lanas.

O estudo ainda revelou que dormir entre seis e dez horas está associado a um menor risco de sofrer dessas patologias. A hipótese que explicaria está associada ao ciclo circadiano.

Mesmo que a causalidade não seja capaz de se estabelecer a partir do estudo, os resultados mostram que dormir cedo ou tarde está propenso a interromper o relógio do corpo, com consequências negativas para a saúde.

De acordo com o Meganotícias, “durante os anos de duração do estudo, foram documentados 9.024 eventos de interesse. Especificamente, 5.633 participantes morreram e 5.346 tiveram grandes eventos cardiovasculares”.

Segundo a UFRO, a maioria dos infartos ocorre ao acordar, nas primeiras horas da manhã. “Isso também está associado ao fato de que, quando a pessoa se prepara para acordar, começa a produzir mais cortisol, os níveis de pressão arterial no momento de acordar costumam ser os mais altos do dia, comenta Fernando Lanas.